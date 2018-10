Volta a Portugal: Alarcón dominador

O espanhol Raúl Alarcón, da W52-FC Porto, reforçou esta terça-feira a liderança na Volta a Portugal, ao vencer a 4.ª etapa da prova, com partida em Macedo de Cavaleiros e chegada na mítica subida da Senhora da Graça, num total de 152,7 quilómetros.



O espanhol, camisola amarela à partida, deu uma exibição de superioridade, arrancando na fase final da tirada sem que ninguém conseguisse esboçar uma reação. Acabou por cruzar a linha de meta com três segundos de avanço sobre o colega de equipa Amaro Antunes e sobre o sportinguista Rinaldo Nocentini.



Na geral, Alarcón comanda agora com 25 segundos sobre Rinaldo Nocentini e 29 sobre Amaro Antunes.

As desilusões do dia foram Sérgio Paulinho e Rui Sousa, enquanto Amaro Antunes mostrou que é o melhor ciclista português a correr no nosso país.