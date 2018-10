Volta a Portugal: Veloso dá mais uma à W52-FC Porto

Gustavo Veloso (W52-FC Porto) foi o primeiro a cruzar a meta na 6ª etapa da Volta a Portugal deste ano. O espanhol bateu Vicente Garcia de Mateos (Louletano) e Daniel Mestre (Efapel).

Tivemos uma etapa tranquila durante todo o percurso até chegarmos aos últimos 3km de tirada. Aí é que as coisas começaram a aquecer e todas as equipas se quiseram posicionar bem para atacar a difícil chegada que tinham pela frente.

Quem tomou o comando do pelotão foi a W52-FC Porto que, ao bom estilo da Sky, colocou 5 homens na frente do pelotão e destruiu por completo o mesmo. Primeiro Ricardo Mestre, depois António Carvalho até que Gustavo Veloso atacou no último quilómetro e mais ninguém lhe conseguiu passar à frente. Alarcón chegou integrado no grupo e mantém a liderança na prova.

Que demonstração de força da equipa portista! Em 6 etapas levam quatro vitórias. A melhor equipa do pelotão português que pode, muito brevemente, ambicionar a algo maior.