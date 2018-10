Mundiais de Atletismo: Nélson Évora saltou até ao Bronze

Em Londres, Nélson Évora voltou a saltar bem alto e conquistou mais uma gloriosa medalha para Portugal. Na final do Triplo Salto, o atleta do Sporting apostou tudo nos primeiros saltos, tendo alcançado a marca dos 17.19 metros, um feito que lhe permitiu festejar a sua quarta medalha em mundiais.

Em 2007, o luso conquistou o ouro, em 2009 a prata, em 2015 o bronze, um marco que se repete agora aos 33 anos de idade.

Os norte-americanos Christian Taylor e Will Claye ficaram à frente do português com marcas soberbas a ultrapassar os 17.60 metros.