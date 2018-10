Sporting vence diante o Setúbal: Bas Dost resolve

Em Alvalade, os leões estrearam-se em casa perante um Estádio repleto de adeptos sportinguistas. No Sporting, Jorge Jesus apostou em Jonathan Silva, Battaglia e Podence, tendo deixado Coentrão, William e Bruno Fernandes fora das escolhas iniciais.

Nos primeiros minutos os felinos entraram em excesso de velocidade com foco para lances incríveis de Gelson, Podence e Acuña. Apesar do domínio leonino, o Vitória equilibrou defensivamente e impediu o Sporting de criar perigo.

O 0-0 ao descanso é um pouco enganador, mas esperava-se maior intensidade da equipa de Jorge Jesus. No reatamento do duelo Adrien atirou ao ferro dando início a nova entrada de leão nos minutos iniciais.

Nesta fase, Bas Dost surgiu solto na cara do golo, mas falhou escandalosamente a emenda. Com Bruno Fernandes no lugar de Adrien o leão perdeu algum rigor defensivo, mas ganhou irreverência e dinâmica ofensiva que empurrou os verde e brancos para o ataque com maior acutilância. O Vitória adiou o tento leonino de forma eficaz, mas o poderio físico de Bas Dost acabou por ser decisivo. O holandês sofreu grande penalidade depois do minuto 80 e na conversão foi letal a inaugurar o score perante 42 000 espectadores.

O Sporting venceu justamente e soma agora 6 pontos no topo da Liga NOS. O Vitória continua com 1 ponto, mas sai de Alvalade com o sabor amargo de ter lutado e apresentado uma organização estratégica interessante com jovens com muita qualidade como João Teixeira e Amaral.