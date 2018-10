Formado no Seixal, André Almeida renovou esta sexta-feira com o Benfica e aumenta merecidamente a sua massa salarial. O jogador será águia até 2021 e é encarado como o provável substituto de Nélson Semedo na lateral direita encarnada.

O atleta polivalente pode alinhar na esquerda, na direita e no meio-campo com muita competência e qualidade e tem sido importante na conquista de títulos. É um jogador fiável e um indiscutível para Rui Vitória, que integra já o grupo de capitães do emblema da Luz.