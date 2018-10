Tiago Ferreira campeão europeu de BTT

Tiago Ferreira completou os 164 quilómetros em cinco horas, quarenta minutos e doze segundos, superando assim por larga margem os mais directos concorrentes. O actual campeão do mundo, o austríaco Alban Lakata, foi segundo classificado a mais de três minutos; o pódio foi fechado pelo alemão Karl Platt a quase sete minutos do ciclista português.

Foto: desporto.sapo.pt

Este é o primeiro título europeu de Tiago Ferreira em XCM. Depois de conquistar o título mundial em 2016 e do segundo lugar no campeonato da europa no mesmo ano, o ciclista inverteu as posições em 2017, tendo-se sagrado vice-campeão do mundo, e agora conquistando o título europeu.