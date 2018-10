Seferovic garante vitória em Chaves ao cair do pano

No Estádio Municipal de Chaves, o Desportivo e o Benfica proporcionaram um espectáculo extraordinário que apenas pecou por ter registado somente um golo. Ambas as equipas apresentaram um futebol positivo e com oportunidades claras para marcar durante todo o jogo.

No Chaves, Matheus, Jorginho e Nuno André Coelho foram os principais destaques tendo surpreendido o último reduto benfiquista em variadíssimas ocasiões. Nas águias, Pizzi, Jonas e Salvio foram os artistas ofensivos de serviço, mas foi o suíço Seferovic que acabou por ser decisivo ao minuto 92. Depois de várias oportunidades falhadas, Seferovic concretizou com êxito um lance bem desenhado de Pizzi e Rafa.

O avançado marcou assim o 2º golo na competição e fechou literalmente a vitória a sete chaves transportando assim a equipa da Luz para o pelotão da frente com 6 pontos conquistados em dois jogos.

Em termo gerais, o resultado mais justo talvez fosse um empate com golos, uma vez que o Chaves apresentou uma postura ofensiva e sem temer o campeão nacional. No entanto, acabou por vencer a formação com individualidades mais talentosas e habituadas a lidar com a pressão.