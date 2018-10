Volta a Espanha: BMC ganha, Dennis lidera

A BMC venceu o contra-relógio coletivo de abertura da Vuelta 2017. A equipa norte-americana era vista como a maior favorita para a conquista da etapa e acabou por confirmar todos os pergaminhos que tem mostrado nos últimos anos. O australiano Rohan Dennis foi o primeiro a ultrapassar a meta e é o primeiro líder da prova.

De entre os favoritos à vitória final, o mais beneficiado foi Chris Froome, que, juntamente com a sua equipa Sky, fecharam no quarto posto, a 9 segundos da BMC. Sendo assim, o vencedor do Tour está com 22 segundos sobre o seu maior rival nesta Vuelta – Vincenzo Nibali. O mais prejudicado do dia foi Fabio Aru que já está a 32 segundos de Froome.

Amanhã há uma etapa totalmente plana onde é esperada uma chegada ao sprint em pelotão compacto. Sem as grandes figuras desta especialidade presentes, vai ser uma oportunidade para ciclistas como Modolo, Degenkolb ou Magnus Cort brilharem.