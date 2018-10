Bruno Fernandes : Dinâmica, versatilidade e espírito goleador

Bruno Fernandes, de apenas 22 anos, chegou ao Sporting proveniente da Sampdória a troco de 8,5 milhões de euros, e em Itália já se arrependeram de terem deixado sair o jogador por tão pouco.

Com três golos e duas assistências em apenas cinco jogos pelos leões, o médio tem dado nas vistas devido aos seus golos fantásticos e visão de jogo. Podendo atuar a médio defensivo, ofensivo e até a extremo, Fernandes foi comparado em Itália a nomes como Pastore, Rui Costa ou Pirlo. Bom com os pés, o jogador do Sporting tanto ataca bem como defende, gosta de ter a bola em sua posse, sabe sair com ela controlada e gosta sobretudo de assistir.

Um box-to-box com uma capacidade criativa acima da média e um remate potente fizeram com que Jorge Jesus depositasse toda a confiança nele, e com que o Sporting colocasse a sua cláusula de rescisão nos 100 milhões de euros.

O capitão da seleção sub-21 de Portugal tem sido dos jogadores com maior destaque do futebol português desde que começou a época. Só o resto do campeonato ditará o que mais pode o jogador oferecer.