Douglas e Gabriel Barbosa no Benfica

A saída de Mitroglou da Luz impulsionou a entrada da jovem promessa Gabriel Barbosa. O jogador apelidado de Gabigol é um dos craques mais promissores do Brasil, que poderá oferecer versatilidade na frente de ataque encarnada.

O Inter de Milão cede o dianteiro por uma temporada e com opção de compra de 25 milhões de euros. Recorde-se que apesar do brasileiro não ter conquistado um lugar no clube italiano, custou 29 milhões de euros há exactamente um ano.

O lateral Douglas de 27 anos chega à Luz também por empréstimo do Barcelona, com opção de compra no final da época. O brasileiro será assim o principal concorrente de André Almeida na defesa benfiquista.