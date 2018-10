Oficial: Paulo Machado ruma ao Aves

O médio experiente, que já passou pelo FC Porto, está de regresso ao futebol lusitano. O atleta brilhou no campeonato francês e chega agora ao Desportivo das Aves a custo zero, depois de ter terminado o seu vínculo com o Dínamo Zagreb. Será o 23º reforço do clube nortenho, e será certamente um dos principais craques do Aves e da Liga NOS.

O centro campista é mais um ex-internacional A por Portugal a voltar aos palcos nacionais, juntando-se a Ricardo Costa e Djálo, que se transferiram para Tondela e Setúbal, respectivamente.