Buffon atinge as 170 internacionalizações

Gianluigi Buffon estabeleceu, recentemente, um novo recorde no mundo do futebol: a lenda italiana atingiu este sábado as 170 internacionalizações, consolidando a sua posição enquanto jogador europeu com mais jogos pela seleção nacional.

Embora Buffon já fosse o detentor deste recorde há algum tempo (desde Março de 2017 que Casillas, que não tem sido opção, é o segundo europeu com mais internacionalizações, com 167), o italiano foi capaz de elevar essa marca a um número ainda mais expressivo no jogo de qualificação para o Mundial 2018, frente à Espanha, no Santiago Bernabéu.

O guarda-redes ocupa atualmente o quinto posto na tabela dos jogadores mais internacionais de sempre, apenas atrás de Hossam Hassan (ex-avançado do Egito, com 178 jogos), de Claudio Suárez (ex-defesa-central mexicano, com 179), de Mohammad Al-Deayea (ex-guarda-redes da Arábia Saudita, com 180) e de Ahmed Hassan (ex-médio-ofensivo egípcio, que detém o recorde de 184 jogos).

Neste sentido, tendo em conta que todos os atletas que detêm mais jogos internacionais do que Gianluigi já terminaram a carreira, o seu feito, aos 39 anos de idade, deixa uma questão em aberto: será Buffon capaz de se estabelecer como o jogador mais internacional de sempre antes de terminar a carreira?

