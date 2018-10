Águia voa e dá a volta ao Portimonense

Os mais de 52 000 espectadores viram o Benfica sofrer para vencer o Portimonense na ronda 5 da Liga NOS. Na primeira metade as equipas anularam-se, e registou-se uma igualdade a zero ao intervalo. Na segunda parte chegou a emoção e as equipas arriscaram um pouco mais e criaram várias chances para concretizar. O Portimonense revelou ser um conjunto muito interessante e inaugurou o score por intermédio de Fabrício, com um tiro bonito. As águias voaram e reagiram ao minuto 60. Na conversão de uma grande penalidade, Jonas festejou e a equipa de Portimão ficou reduzida a 10 elementos.

Os encarnados chegaram à igualdade, mas tardaram em correr até à vitória. Aos 79 minutos, André Almeida fez o remate da revolta e levou a Luz ao delírio. O Portimonense não deitou a toalha ao chão e mesmo com 10 elementos Fabrício marcou, mas o Video Árbitro anulou, e bem, o tento ao atacante. A vitória benfiquista é suada, mas justa. As águias reagiram ao empate da ronda anterior e mantêm a perseguição ao líder Sporting. O Portimonense merece outra classificação, mas não chega praticar bom futebol. De referir ainda que o melhor elemento das águias foi Jonas, enquanto no Portimonense brilhou Paulinho.