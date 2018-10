O técnico português, Miguel Leal informou a direção do Boavista de que não continuará a ser o comandante do clube nortenho, depois de ter levado as panteras ao 8º lugar da Liga na época passada. Para o seu lugar entra Jorge Simão, que terá um duro teste já este sábado, frente ao Benfica. Jorge Simão já passou pelo Braga, mas foi a orientar o Chaves que mais se notabilizou enquanto treinador. O Boavista não está a atravessar uma boa fase e soma apenas 3 pontos em 5 jornadas do campeonato.