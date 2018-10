Taça da Liga: Sporting e Marítimo empatam a zero

Jorge Jesus e Daniel Ramos, deixaram de fora grande parte dos titulares, de resto o técnico do Sporting rodou mesmo toda a equipa, apresentando um onze completamente diferente.

Destaque para a estreia a titular do lateral direito Ristosvski, que cumpriu tanto a atacar, como a defender mostrando ser uma boa alternativa a Piccini.

O conjunto leonino foi superior durante todo o desafio, criando as melhores e únicas ocasiões para marcar. A primeira saiu da cabeça de Petrovic, mas a bola embateu na barra.

A seguir foi Doumbia, com o pé e depois de cabeça a atirar ao lado. Do Marítimo viu-se na primeira parte um remate de Éber Bessa para as mãos de Salin.

No regresso dos balneários Doumbia teve nova ocasião para marcar, mas após contornar o guardião Amir, viu João Gamboa negar-lhe o golo ao travar o esférico, que seguia para a baliza.

Alan Ruiz tentou de fora da área, mas o remate saiu por cima da trave. O Marítimo tal como na primeira metade, fez mais um pontapé na direcção de Salin, por Éber Bessa com o guarda-redes leonino a segurar, a dois tempos.

As entradas de Podence e Acuña mexeram com o jogo, mas nem assim os leões conseguiram chegar ao golo, e com o avançar do relógio os insulares foram «queimando» cada vez mais tempo, deixando de haver futebol, tudo isto com a complacência do juiz Manuel Mota.

Com este resultado as duas equipas somam um ponto. A outra partida do grupo B, que opõe o Belenenses ao União Madeira, será jogada apenas na próxima segunda-feira.