Antevisão jornada 7 da Liga NOS

O FC Porto recebe o Portimonense na partida que dá o pontapé de saída da jornada 7 da Liga NOS. O técnico azul e branco garantiu que Alex Telles estará nos eleitos, mas não garantiu a sua titularidade no duro teste desta sexta-feira. O Portimonense já provou na Luz que tem armas para lutar e Vitor Oliveira deverá adoptar uma táctica ofensiva à imagem da ideia de jogo que tem implementado. Os dragões terão um duelo complicado diante o Mónaco mas é imperativo triunfar frente aos algarvios na ronda que antecede o mega jogo em Alvalade.

No sábado, o Sporting desloca-se ao terreno do Moreirense e tentará demolir o muro de Manuel Machado para gerir a equipa para o jogo da Champions diante o Barcelona. A luta pelo título está ao rubro e Jorge Jesus sabe à semelhança de Sérgio Conceição, que vencer antes do clássico de 1 de Outubro é fundamental. Depois da revolução na Taça da Liga, Jesus voltará ao 11 base mas fica a dúvida quanto à utilização de Coentrão por ser um atleta fundamental para enfrentar o Barça.

As águias de Vitória também entrarão nas 4 linhas no sábado para receberem o Paços de Ferreira. O Benfica procura dar um pontapé na crise e na recepção aos castores, o técnico da Luz deverá lançar a equipa base mas talvez com Jiménez ao lado de Jonas por ser um dianteiro agressivo e que está em forma. Antes da viagem a Basileia, as águias tudo farão para marcar cedo mas terão pela frente uma equipa bem organizada e à procura de pontuar.