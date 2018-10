Champions League: dragão implacável no Mónaco (0-3)

Os azuis e brancos ouviram o mítico hino da UEFA Champions League no terreno do Mónaco. De um lado Sérgio Conceição e do outro Leonardo Jardim, um duelo técnico com sotaque lusitano que proporcionou um excelente espectáculo na competição que faz a Europa sonhar.

Na equipa portista, Conceição apostou em Danilo, Herrera e no estreante Sérgio Oliveira, alterando um pouco o modelo táctico a jogar fora de portas, perante um oponente fortíssimo ofensivamente. Nos franceses, Falcao e Moutinho alinharam de inicio.

Nas 4 linhas o Mónaco entrou a criar perigo, mas Falcao viu Casillas negar-lhe o festejo. Na passagem do minuto 10, o Porto equilibrou o duelo e subiu as linhas dando liberdade a Brahimi que colocou a defesa do Mónaco em sentido.

Ao minuto 30, os dragões chegaram à vantagem. O Porto surgiu agressivo na frente e Aboubakar fez o gosto ao pé justamente. Os invictos chegaram ao intervalo com 0-1, um resultado que espelhou a supremacia portista na primeira parte. Os dragões regressaram dos balneários com um bloco muito compacto e que impediu o Mónaco de furar os últimos 30 metros do conjunto azul e branco.

Ao minuto 59, Marega ficou a um palmo do golo mas na hora da emenda vacilou. O Mónaco não baixou os braços e tentou acelerar na meia hora final. A verdade é que os dragões apostaram de forma inteligente na contra ofensiva. Numa jogada perfeita de Brahimi e Marega, a bola chegou a Aboubakar que aumentou a vantagem para 0-2.

Os franceses em desespero tentaram minimizar os estragos, mas foi o Porto a fazer 0-3 final por intermédio de Layún. Foco para mais uma assistência de Marega, que a par de Aboubakar foi o melhor em campo pelo que correu e desequilibrou.

É a primeira vez que uma equipa lusa vence no Mónaco e fica o registo para os primeiros pontos dos invictos na prova milionária. Com o triunfo, os azuis e brancos sobem ao 2º lugar do grupo e relançam a discussão pelo apuramentos para os oitavos de final.