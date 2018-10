Fórmula 1: Hamilton conquista 'pole' na Malásia

Lewis Hamilton conquistou este sábado a "pole position" do Grande Prémio da Malásia, 15ª corrida do Campeonato do Mundo de Fórmula 1. Já Sebastian Vettel, o mais directo adversário do piloto britânico no campeonato, vai partir do... último lugar da grelha.