FC Porto: Aboubakar totalmente dragão e seguro até 2021

O Futebol Clube do Porto informou esta quinta feira à CMVM que adquiriu a totalidade dos direitos económicos do africano Aboubakar. Os dragões investiram mais 7.2 milhões de euros e informaram também que chegaram a acordo para prolongar o vínculo contratual com o camaronês. O jogador renova até 2021 e termina assim a novela em torno da sua renovação com os portistas. O avançado de 25 anos estava a poucos meses de ser livre, mas a SAD azul e branca foi astuta e segurou uma das principais peças no xadrez de Sérgio Conceição.