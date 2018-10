Semana europeia: Jornada negra para Portugal

A ronda europeia das equipas lusas foi miserável: em 5 jogos entre Champions e Liga Europa registaram-se 5 derrotas. Portugal mantém o 7º posto do ranking, mas está a leste da Rússia e de França. O Vitória SC e o SC Braga jogaram esta quinta-feira para a Liga Europa, mas não foram capazes de evitar dois desaires frente ao Marselha e ao Ludogorets, respectivamente. O Vitória é último do seu grupo com 1 ponto, mas o Braga encontra-se ainda assim em zona de apuramento com 6 pontos. Na terça-feira o Porto perdeu em Leipzig e na quarta-feira os rivais de Lisboa, Benfica e Sporting, foram derrotados diante o Manchester United e a Juventus, um cenário cinzento que terá de melhorar muito para que Portugal possa inverter o panorama negativo.