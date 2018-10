A série negra de resultados do Estoril agravou-se na passada sexta-feira com uma derrota pesada no Coimbra da Mota diante o Boavista por 0-3.

No rescaldo da partida, foco para o afastamento de Pedro Emanuel, que morre assim na praia no clube da linha. A eliminação precoce da Taça de Portugal não ajudou e o treinador luso já não tinha condições para comandar os canarinhos.

É já a terceira chicotada psicológica na Liga depois de Boavista e Aves, que também já mudaram de treinador.