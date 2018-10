Liga NOS: Porto consistente, Sporting estável e Benfica intermitente

Nas 10 primeiras rondas da Liga portuguesa, o VAR e a polémica quase superaram o futebol jogado, mas a verdade é que a disputa pelos lugares cimeiros tem sido feroz.

O Porto tem sido dominador em toda a linha. Soma 9 vitórias e apenas 1 empate, em Alvalade, diante os leões. Este registo permite ao dragão gozar a liderança com 28 pontos, com o melhor ataque e defesa da prova, onde se destacam Danilo, Marega e Aboubakar. O Sporting está um pouco atrás, com 26 pontos, mas tem protagonizado momentos de nota artística. A deslocação ao recinto do Moreirense resultou num inesperado empate e são já 4 pontos perdidos na Liga, mas a 8 vitórias permitem ao leão pressionar o dragão. Foco para Mathieu, Bruno Fernandes e Acuna, que têm sido os craques de serviço.

O campeão Benfica não tem tido um início de temporada nada fácil, mas a verdade é que as águias se mantêm no pódio com 23 pontos, a 3 do leão e a 5 do dragão. A derrota no Bessa foi o resultado mais negativo, mas os pupilos de Vitória parecem ter reencontrado o caminho dos triunfos nas duas últimas jornadas. Os jovens Rúben Dias, Diogo Gonçalves e o inevitável Jonas têm remado contra a maré e repsentam a esperança encarnada rumo ao penta. Por fim, relevo para a incrível recuperação do Braga na tabela do Campeonato, depois de já ter perdido frente a Porto e Benfica. Os minhotos estão na quarta posição com 21 pontos e prometem bater o pé aos ditos 3 grandes, sob a batuta de João Carlos Teixeira e companhia.