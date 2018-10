NBA: Resumo da noite

Toronto Raptors 100 – 91 Washington Wizards

No primeiro jogo da noite, notou-se a ausência de John Wall na equipa de Washington que, desde cedo, se notou que era curta para fazer frente aos Toronto Raptors. Os canadianos, liderados pelos 33 pontos de Demar DeRozan, controlaram o jogo e saíram por cima, somando a sua 11ª vitória da temporada.

Miami Heat 95 – 120 Indiana Pacers

Jogo que se previa equilibrado e assim o foi na primeira parte, com os jogadores a regressarem aos balneários com o resultado em 58-55 a favor dos Pacers. O que fez a diferença no resultado foi o terceiro período, no qual a equipa de Indiana dominou por completo e conseguiu um parcial de 32-13, matando ali o jogo. As grandes figuras deste jogo foram Bojan Bogdanovic e Myles Turner, que combinaram para 51 dos 120 pontos da equipa de Indiana.

Brooklyn Nets 111 – 118 Golden State Warriors

O que se esperava era um jogo desequilibrado para o lado dos campeões em título, que entraram muito bem e ao intervalo lideravam por 64-42, não dando qualquer hipótese aos Nets. Mas a segunda parte foi completamente diferente e a equipa da casa, sem as principais figuras, deu um ar da sua graça e conseguiram reduzir em muito a desvantagem e perder por apenas 7 pontos. Sem Durant em campo, quem assumiu o jogo foi Steph Curry que acabou com 39 pontos, 11 ressaltos e 7 assistências.

Minnesota Timberwolves 97 – 100 Detroit Pistons

Os Pistons continuam o seu início de época frenético e, desta vez, foram a Minnesota surpreender os Timberwolves. Jogo muito equilibrado, com um ligeiro ascendente para a equipa da casa, que quebrou no último período. No período decisivo foram os Pistons que dominaram e que acabaram por sair vencedores, depois de Jimmy Butler tremer e ter falhado um lance livre que podia ter empatado o jogo a 98 a poucos segundos do fim. Drummond leva o ‘troféu’ de MVP do jogo com 20 pontos e 14 ressaltos.

Phoenix Suns 113 – 105 Chicago Bulls

Jogo entre duas das equipas mais fracas da liga, com a equipa da casa a levar de vencida a equipa de Chicago. Os 27 pontos de TJ Warren lideraram os Suns até à 7ª vitória do ano, enquanto que os Bulls somaram a 11ª derrota. Na equipa dos Chicago Bulls, há que destacara performance de Lauri Markkanen, o rookie finlandês marcou 26 pontos e recolheu 13 ressaltos.

Los Angeles Lakers 127 – 109 Denver Nuggets

Parece que os Lakers vieram para este jogo com uma mentalidade diferente do que para todos os outros jogos, com a equipa a marcar 70 pontos na primeira parte contra apenas 48 dos Nuggets. Outra coisa que se nota é que quando Lonzo Ball joga bem e consegue envolver a sua equipa no jogo, os Lakers conseguem fazer frente a qualquer equipa. O rookie finalizou o jogo com 11 pontos, 16 ressaltos e assistências, no seu segundo triplo duplo do ano, e mais importante do que isso, os Lakers chegaram às 7 vitórias no ano.