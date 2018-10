Antevisão da 5ª jornada da UEFA Champions League

Grupo A

O Sport Lisboa e Benfica disputa esta quarta-feira a primeira de 'duas finais', se ainda quiser participar nas contas da Liga Europa. Os encarnados, (praticamente) afastados da competição defrontam o CSKA na Rússia. De orgulho ferido, a equipa vai à procura dos 3 pontos e tentar bater os russos no frio de Moscovo. Rui Vitória espera uma equipa ‘cheia de capacidade física e psicológica’. Svilar ficou fora dos convocados devido a doença e André Almeida e o capitão Luisão regressam à competição após castigo. O CSKA, que ocupa o terceiro lugar do grupo, mas com os mesmos pontos que a formação do Basileia (6) vai a jogo na tentativa de fazer história: uma vitória pode levar a equipa, pela primeira vez na sua história à fase final da prova. Por sua vez, os suíços, ainda que jogando em casa, não vão ter tarefa fácil ao defrontar o já qualificado líder do grupo Man. United, com 12 pontos. A equipa do Benfica não soma qualquer ponto, CSKA e Basileia partilham a pontuação e a equipa de José Mourinho assume a dianteira. O segundo qualificado pode ficar encontrado já esta quarta-feira. O Benfica assume-se como a grande surpresa negativa deste grupo.

Grupo B

A classificação deste grupo não traz novidades no que toca à qualidade e performance das equipas. O poderosíssimo PSG, com 4 jogos/4 vitórias e sem qualquer golo sofrido na prova já garantiu a qualificação, colocando-se mesmo acima do Bayern Munique. Os franceses procuram consolidar a liderança, ao jogar em casa com o Celtic. Os escoceses querem aproveitar as possíveis mexidas no onze inicial dos parisienses para tentar trazer algum ponto do Parc des Princes, com a Liga Europa em vista. Os alemães, a um ponto da qualificação, partem na deslocação à Bélgica rumo à vitória. Sem Thomas Muller, Neuer, Rafinha e Frank Ribery, os bávaros estão preparados para a partida, frente à pior defesa e ataque da competição, o Anderlecht, já eliminado da prova, que já pouco têm a dizer nesta edição.

Grupo C

Grupo C de Curioso. Note-se: a equipa que lidera o grupo tem menos golos marcados que o segundo classificado e as outras duas partilham o mesmo número de golos sofridos, ainda que com a diferença de um ponto. O AS Roma lidera um grupo que, a duas jornadas do fim, ainda promete dar muito que falar. Ainda sem equipas qualificadas, os italianos vão a Wanda Metropolitano para somar os 3 pontos que lhe garantem o passaporte para a fase seguinte. Os espanhóis, orientados por Simeone não têm atravessado um bom momento, mas ainda lutam por um lugar de qualificação, mesmo que os seus apenas dois golos marcados na competição sejam bastante gritantes quanto ao desempenho dos colchoneros na prova. Relativamente ao outro encontro, é de salientar a boa forma do Chelsea, que se desloca até ao Azerbaijão para defrontar o Qarabag, que, contra tudo e todos, na sua primeira participação na prova, já conseguiu dois surpreendentes empates frente à equipa espanhola. Chelsea é favorito, até pela vitória incontestável por 6-0 no primeiro encontro. Todavia, não se espera um jogo nada fácil para os Blues. Dos 9 golos sofridos pela equipa do Azerbaijão, somente dois foram sofridos em casa. Está um grupo interessante e onde, matematicamente, todas as equipas ainda têm a hipótese de passar à fase seguinte.

Grupo D

Num grupo de colossos e históricos europeus, é possível sonhar. A classificação espelha o que se tem passado dentro de campo e Barcelona lidera o grupo com 10 pontos, a 1 da qualificação. No entanto, tem pela frente a equipa da Juventus, que com 7 pontos, ainda tem a qualificação longe de decidida. A Vecchia Signora atravessa uma crise de resultados e exibições no Juventus Stadium, estádio onde a equipa não sabia o que era perder há mais de 2 anos e onde esta época já teve o sabor amargo de ser derrotada 3 vezes. Será um entusiasmante jogo de futebol onde as duas equipas lutam pela qualificação e também por um primeiro lugar. Em Lisboa, a equipa do Sporting quer mostrar que as boas exibições podem finalmente trazer os resultados esperados e esperam uma segunda vitória diante da equipa grega do Olympiakos. Os leões não dependem só de si, mas estão focados em ganhar os dois jogos que se seguem e esperar um deslize da Juve. O Olympiakos coleciona um ponto na prova e espera causar problemas à equipa portuguesa e tentar sair de Alvalade com algum ponto. De ambições diferentes, as duas equipas vão a jogo e espera-se uma partida de bom futebol parte a parte. Barcelona e Juventus vão confirmando a ‘posição’ de favoritos, mas ainda nada está decidido. Assim é o Grupo D.