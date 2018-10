Liga Europa: Braga vence e passa à próxima fase

O SC Braga partia para este jogo com 7 pontos e com a certeza de que se vencesse passaria à próxima fase. O TSG Hoffenheim, por seu lado, entrou no jogo com 4 pontos e com a obrigatoriedade de ganhar para manter a esperança de ir mais além na liga Europa.

Abel Ferreira fez alinhar de início Matheus, Jefferson, Raul Silva, Ricardo Ferreira, Goiano, Vukcevic, Danilo, Fransergio, João Carlos Teixeira, Esgaio e Paulinho. Do lado dos alemães começaram o jogo Baumann, Posh, Vogt, Nordveit, Zuber, Demirbay, Grillitsch, Geiger, Schulz, Amiri e Kramaric.

O capitão do Braga, Marcelinho Goiano, colocou a sua equipa em vantagem no primeiro minuto de jogo, após um cruzamento de João Carlos Teixeira que ressaltou na defesa alemã. As coisas não poderiam começar melhor para os bracarenses, que desde logo começaram a defender o resultado que lhes daria acesso aos 16 avos de final.

Com um Braga a jogar fechado e um Hoffenheim obrigado a marcar, os germânicos assumiram, naturalmente, o comando do jogo com bastante posse de bola mas poucas oportunidades de golo. O placard manteve em 1-0 até ao intervalo.

Na segunda parte o treinador Alemão fez entrar Gnabry ao intervalo, e posteriormente, Uth e Szalai, que tornaram a equipa mais ofensiva. O Hoffenheim controlava o jogo e rematava à baliza mas esbarrava sempre em Matheus, que se apresentou num bom nível. O Braga jogava cada vez mais perto da sua grande área e aos 74 minutos Uth igualou a partida após um exímio livre batido por Demirbay.

O treinador Bracarense colocou Dyego Sousa e Fábio Martins em campo, jogadores que se viriam a tornar decisivos para a vitória. Aos 81 minutos, após um contra-ataque muito bem conduzido por Diego Sousa e um excelente cruzamento de Esgaio, Fransergio, o novo herói bracarense, faria o 2-1.

Já no terceiro minuto de compensação depois de uma recuperação de bola de Fábio Martins, onde a defensiva alemã fica mal vista, Fransergio, com um remate de longe e o guarda-redes fora da baliza, aumentou a vantagem para o Braga.

Os minhotos ocupam agora o 1º lugar do grupo tendo presença garantida nos 16 avos de final da Liga Europa.