Krovinovic: o novo maestro da luz

Contratado ao Rio Ave na temporada passada, Filip Krovinovic tem sido um dos motivos para sorrir para os adeptos encarnados esta temporada.

Após alguns jogos sem ser utilizado, o médio croata tem-se assumido no onze das águias e a sua qualidade tem vindo ao de cima. Este começou a ser utilizado nas alas do ataque benfiquista, mas, devido ao fraco rendimento que Pizzi tem demonstrado esta temporada, passou a jogar com o português e Fejsa no meio campo. Quando o Benfica joga em 4-3-3 com o croata no meio-campo, as águias parecem outra equipa por várias razões: Uma delas consiste na criatividade que este traz à manobra ofensiva do Benfica e outra é pelo facto de o croata ser mais um jogador para apoiar o desamparado Fejsa nas tarefas defensivas.

Até ao momento, o médio de 22 anos participou em 8 jogos e marcou um golo para a Taça de Portugal frente ao Vitória de Setúbal em casa.

As estatísticas de Krovinovic podem não encher o olho ao adepto comum, mas o que o croata tem trazido ao jogo do Benfica é uma qualidade de futebol muito superior ao que temos visto pelo Benfica nos primeiros jogos desta temporada. Para testemunhar isto, basta ver o jogo do Benfica frente ao Guimarães para o campeonato, que as águias venceram por 3-1.

Embora traga qualidade, cabe a Rui Vitória escolher entre ter Krovinovic no meio-campo num 4-3-3 e colocar Jonas como o único ponta-de-lança, posição que não tem sido a melhor para o brasileiro, ou regressar ao 4-4-2 e retirar Krovinovic do onze, pois por muito que Pizzi esteja abaixo da forma do ano passado, muito raramente vai sair do onze.

Temos que esperar para ver, mas uma coisa é certa: Vamos ter que estar atentos a Krovinovic, tanto no presente, como no futuro porque o seu talento não passa despercebido.