Resumo Liga NOS

Jornada 12 terminada, com Porto a escorregar, permitindo a aproximação dos rivais; Estoril contínua em último, agora com os mesmos pontos que Moreirense e a três de Aves e Setúbal.

A maior surpresa desta jornada foi o empate em Vila das Aves no Aves x Porto. Os dragões foram o primeiro dos três grandes a entrar em campo e a verdade é que, depois de marcar o golo, os azuis e brancos adormeceram e o Aves aproveitou, fosse com uma bola na trave ou com Salvador Agra isolado à frente de José Sá. O golo da equipa da casa acabou por surgir na segunda parte, não conseguindo o Porto por fazer o segundo.

Quem aproveitou este deslize foi o Benfica e Sporting. Ambos venceram as suas partidas, 6-0 e 2-1 respetivamente. Resultado também importante, uma vez que antecede o clássico.

Surpresa também nas equipas ditas "pequenas", com Belenenses a perder em casa frente ao Chaves por 1-0, tendo a equipa do Restelo sido "apanhada" pelo Boavista na classificação, que venceu em sua casa o Moreirense por uma bola a zero.

O Estoril, último classificado da Liga, foi aos Barreiros "sacar" um empate ao Marítimo. A equipa canarinha não conseguiu sair do último lugar, mas quebrou uma série de dez jogos (oito na liga) a perder, naquela que foi a estreia de Ivo Vieira.

Na próxima jornada, o Porto recebe o Benfica enquanto que o Sporting joga com o Belenenses em casa. Já o Moreirense recebe o Marítimo e o Estoril o Portimonense.