Destaques NBA: Cavs continuam a ganhar mesmo sem LeBron

Cleveland Cavaliers 108 – 97 Miami Heat

Num jogo em que a equipa da casa começou a dominar desde cedo, o jogo ficou praticamente resolvido ao intervalo. Ainda no 2º período, LeBron James foi expulso do jogo, algo que aconteceu pela primeira vez em 15 anos de carreira. Com isso, quem tomou conta do jogo foi Kevin Love, que marcou 32 dos seus 38 pontos na primeira parte. Os Heat ainda conseguiram recuperar alguma desvantagem e perderam apenas por 11, depois de estarem a perder por 26 ao intervalo.

Chicago Bulls 99 – 104 Phoenix Suns

Os Bulls continuam o seu caminho em direção a uma top3 pick, e desta vez perderam com uma equipa do seu campeonato. Jogo muito equilibrado na sua totalidade, com a diferença a fazer-se principalmente no segundo período, no qual a equipa da casa apenas marcou 14 pontos. Em termos individuais, destacaram-se na equipa de Phoenix as suas principais estrelas, com Devin Booker e TJ Warren a combinarem para 58 dos 104 pontos dos Suns.

Minnesota Timberwolves 89 – 92 Washington Wizards

Os Timberwolves já começam a preocupar os seus fãs, porque não conseguem ser consistentes. Os Wizards sem John Wall e com Bradley Beal em muito mau plano, aproveitaram a má percentagem de lançamento dos adversários e com um Otto Porter clutch, a marcar o game winner a 20 segundos do fim da partida. O extremo foi mesmo a figura do encontro, com 22 pontos. O big3 de Minnesota anotou apenas 50 pontos.

Sacramento Kings 87 – 112 Milwaukee Bucks

Utah Jazz 106 – 77 Denver Nuggets