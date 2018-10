Krovinovic vs Brahimi: os Criativos do Clássico

Krovinovic, o jogador sensação do Benfica, começou a época lesionado, mas aos poucos tem se vindo a tornar numa peça crucial para o 11 de Rui Vitória. Com um Pizzi a subir de forma, mas ainda longe do nível que nos habituou noutras épocas, tem sido o médio croata o elo de ligação entre o ataque e a defesa do Benfica.

Com ele em campo o Benfica circula melhor a bola, tens mais unidades no miolo do terreno e tanto Pizzi como Fejsa apresentam um grau de eficácia, nas suas tarefas dentro de campo, muito maior. O novo 4-3-3 utilizado pelo treinador encarnado parece encaixar perfeitamente nas qualidades do jovem de 22 anos que tem vindo a subir de rendimento de jogo para jogo.

O número 20 das águias tem um toque de bola e uma qualidade de passe fora do vulgar, e caso Rui Vitória aposte nele, será muito importante para a dinâmica de jogo das águias na próxima sexta-feira frente ao Porto.

Do outro lado do campo teremos Yacine Brahimi. O médio portista tem sido titular indiscutível para Sérgio Conceição e tem retribuído a aposta com um futebol ao mais alto nível. Tem jogado, feito jogar e conta já com 4 golos para o campeonato.

O Argelino vai, a par de Aboubakar, assumir-se como o principal desequilibrador dos dragões frente às águias, ainda para mais com a recente expulsão de Corona, e passará por ele todo o jogo criativo do Porto.

Brahimi está a fazer uma das suas melhores temporadas nos azuis e brancos e até agora participou em todos os jogos do campeonato. O craque será certamente uma dor de cabeça para a defesa encarnada.

A última vez que os dois craques se defrontaram remonta a janeiro de 2016 e terminou num empate a uma bola entre Porto e Rio Ave. Veremos se desta vez, já com o croata no Benfica, a vitória sorri a algum dos dois. E esperemos que ambos nos presenteiem com os seus rasgos geniais de criatividade.