Liga ao rubro: Sporting espreita a liderança com os olhos no clássico

À passagem da jornada 13 da Liga NOS 2017/18, FC Porto e Benfica preparam-se para medir forças no Estádio do Dragão, numa jornada que promete mexer com a tabela classificativa e deixar o campeonato português ao rubro.

Depois de uma ronda em que os portistas não foram além de um empate a uma bola com o Desportivo das Aves, «leões» e «águias» aproveitaram o deslize para reduzir a distância pontual para o primeiro lugar e ficaram apenas a 2 e 3 pontos do líder, respetivamente, tornando a luta pelo primeiro posto cada vez mais renhida. Ora, jogando em casa e assistindo ao clássico pouco depois, a jornada que se avizinha pode-se revelar uma boa surpresa para o Sporting. De facto, no melhor cenário, caso os pupilos de Jorge Jesus vençam o Belenenses em casa e os azuis e brancos percam frente ao Benfica, os sportinguistas podem passar já esta sexta-feira para o primeiro lugar da tabela classificativa.

Critérios de desempate a aplicar

Note-se que, uma vez que, nesta edição da liga, Sporting e Porto ainda só se defrontaram no passado dia 1 de outubro, o primeiro critério de desempate aplicado no final desta jornada (em caso de igualdade pontual) será o de "maior diferença entre o número dos golos marcados e o número de golos sofridos pelos clubes nos jogos realizados em toda a competição". Nesse sentido, mesmo que os «leões» ganhem o seu jogo, um empate no clássico deverá ditar a continuidade do FC Porto como líder, por ter, à data, uma diferença de golos superior em 8 à do Sporting.

Contas à parte, resta esperar pelos jogos de sexta-feira para perceber qual dos três grandes sairá vencedor de uma jornada, certamente, emocionante.

As contas no final do campeonato

Para uma informação mais detalhada, consulte aqui os critérios de desempate a aplicar no final da competição, em caso de igualdade pontual, por ordem de prioridade (artigo 17.º do regulamento):

a) número de pontos alcançados pelos clubes empatados, no jogo ou jogos que entre si realizaram;

b) maior diferença entre o número de golos marcados e o número de golos sofridos pelos clubes empatados, nos jogos que realizaram entre si;

c) maior número de golos marcados no estádio do adversário, nos jogos que realizaram entre si;

d) maior diferença entre o número dos golos marcados e o número de golos sofridos pelos clubes nos jogos realizados em toda a competição;

e) maior número de vitórias em toda a competição;

f) maior número de golos marcados em toda a competição.

Se os critérios acima descritos não forem suficientes para desempatar, o regulamento prevê a realização de um jogo em estádio neutro, com prolongamento e penáltis, se for necessário.

