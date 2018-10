Liga dos Campeões – Benfica diz adeus às competições europeias com outra derrota

O Benfica entrou para o jogo com zero pontos e já sem nenhuma possibilidade de continuar nas competições europeias. Por seu lado, o Basileia precisava da vitória para seguir em frente na Liga dos Campeões ou até podia não pontuar, caso o CSKA perde-se com o Manchester United, o que acabou por acontecer.

Rui Vitória fez nove alterações no onze inicial em relação ao clássico com o FC Porto e colocou em campo Svilar, Douglas, Lisandro, Jardel, Eliseu, Samaris, Pizzi, João Carvalho, Zivkovic, Diogo Gonçalves e Seferovic.

Do lado Suíço Raphael Wicky fez alinhar Vaclik, Suchy, Akanji, Balanta, Lang, Xhaka, Zuffi, Petretta, Steffen, Elyounoussi e Oberlin.

Os suíços entraram fortes no jogo e logo aos 5 minutos fizeram o primeiro golo por Elyounoussi, o avançado finalizou de cabeça após cruzamento de Michael Lang pela direita. Caia assim por terra qualquer que fosse a estratégia inicial dos encarnadas pois após o golo a equipa de Basileia fechou-se no seu meio campo.

Os encarnados assumiram o jogo e tentaram trocar a bola para conseguir entrar na área adversária. Com o Basileia encostado às cordas o Benfica teve algumas oportunidades, mas não conseguiu o golo. Ainda antes do intervalo os suíços estiveram perto de fazer o segundo, não fosse Jardel a aparecer e cortar a bola.

Para a Segunda parte o Basileia voltou a entrar fechado e o Benfica continuava à procura do golo do empate. Os campeões nacionais estavam por cima do jogo e estiveram muito perto de marcar por João Carvalho. Rui Vitória colocou Jonas em campo para tentar chegar ao golo, mas foram os suíços que aumentaram a vantagem. Aos 65 minutos, num lance de bola parada, batido por Zuffi, Oberlin marcou de cabeça sem dar hipóteses a Svilar.

Rui Vitória fez entrar Gabriel Barbosa e André Almeida, mas a equipa não foi capaz de chegar ao golo. Do lado do Basileia houve ainda tempo para entrar Riveros, Bua e Fransson.

O Basileia garantiu assim o segundo lugar do grupo e passa à próxima fase da Liga dos Campeões. O Benfica registou a pior prestação de uma equipa portuguesa na liga dos campeões, com seis derrotas em seis jogos, 14 golos sofridos e apenas um marcado.

Destaque ainda para a estreia de João Carvalho na Liga dos Campeões.