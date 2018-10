Destaques NBA: Clutch Ingram

Philadelphia 76ers 104 – 107 Los Angeles Lakers

Os Lakers foram a Philadelphia vencer, após cinco derrotas seguidas. O jogo foi bastante equilibrado entre ambas as equipas e nos últimos segundos chegou a estar empatado. Ingram liderou a sua equipa, com 21 pontos, e a oito segundos do fim fez o triplo que daria a vitória à equipa de Los Angeles. Do lado dos 76ers Simmons e Embiid estiveram em grande plano, com o primeiro a registar um triplo duplo (12 pontos, 15 assistências e 13 ressaltos) e o segundo a terminar o jogo com 33 pontos.

Phoenix Suns 99 – 109 Washington Wizards

Num encontro em que ambas as equipas não puderam contar com as suas maiores estrelas, Devin Booker e John Wall, os Wizards levaram a melhor sobre os Suns. Foi um jogo bastante disputado que acabou o terceiro período com diferença de apenas um ponto. No último quarto a equipa de Washigton foi superior e acabou por vencer, Bradley Beal foi o principal responsável registando 34 pontos. TJ Warren aponto 23 pontos e foi o mais inconformado dos Phoenix Suns, que somaram a 4ª derrota nos últimos 5 jogos.

Brooklyn Nets 100 – 95 Oklahoma City Thunder

O jogo foi disputado no Mexico City Arena e o resultado foi algo surpreendente, com a equipa de Brooklyn a levar a melhor sobre os Thunder. Os OKC estiveram em vantagem grande parte do encontro e inclusive foram a ganhar para o 4º período, mas nos últimos minutos os Nets foram mais eficazes e acabaram por vencer o jogo. Paul George foi a grande ausência. Russell Westbrook apontou 31 pontos, Carmelo Antony e Steven Adams fizeram duplo-duplo, 11 pontos/11 ressaltos e 12 pontos/14 ressaltos, respetivamente. Nos Nets Caris LeVert começou no banco, mas ainda assim fez duplo-duplo, com 21 pontos e 10 assistências, e foi o melhor da sua equipa.

Utah Jazz 101 – 112 Houston Rockets

Os Rockets foram a Utah vencer os Jazz. A primeira parte do encontro foi renhida, mas na segunda parte a superioridade da equipa visitante veio ao de cima. James Harden foi, novamente, a figura do encontro, com 29 pontos. Cris Paul também esteve em destaque ao fazer 18 pontos, 13 assistências e 9 ressaltos. Donavan Mitchell foi o melhor jogador dos Utah Jazz, com 26 pontos. Os Rockets continuam a liderar o Oeste com um record de 19-4.