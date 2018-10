Os "heróis do mar" na Liga Europa

Soa o apito final. Termina a fase de grupos da Liga Europa, com destinos diferentes para as duas equipas portuguesas em prova.

6 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O registo fantástico do SC Braga que confirmou o primeiro lugar no grupo, diante de Ludogorets, Basaksehir e Hoffenheim.

O início fulminante da caminhada

Foi o início na "terra prometida". Uma vitória por 2-1 frente a um dos candidatos a vencer o grupo, Hoffenheim, na Alemanha, colocava o Braga em boa posição para passar à próxima fase. Seguiu-se nova vitória diante dos turcos do Basaksehir, novamente por 2-1, e uma derrota em casa frente ao Ludogorets, que colocavam o emblema vermelho e branco em boa posição para passar à próxima fase. Seguiu-se um empate na Bulgária e uma vitória frente ao Hoffenheim, em casa, conseguia o apuramento para os comandados de Abel Ferreira. Os "Guerreiros do Minho" não teceram medos e venceram por categóricos 3-1, garantindo a passagem à próxima fase, embora não assegurando o primeiro lugar, que apenas foi assegurado na última jornada, apesar da derrota com o Basaksehir.

Os "conquistadores" não conquistaram a Europa

Já mais a baixo, mas ainda a norte de Portugal, o destino não foi o mesmo. O "berço de Portugal" não conquistou a Europa, e ficou pelo caminho "entre os grandes". Apenas uma vitória conseguiu o emblema do Vitória de Guimarães, frente ao 2º classificado do grupo, Marseille. Evra pontapeava um adepto da sua equipa, e o Guimarães ponteava para o fundo das redes azuis gaulesas, conquistando a primeira vitória na prova, embora que insuficiente. A equipa de Pedro Martins sofreu 3 derrotas e 2 empates ficando em último lugar do Grupo I, a 3 pontos de conseguir o apuramento.

O futuro

Permanecem em prova o SC Braga e o agora relegado da Liga dos Campeões, Sporting Clube de Portugal. Ambas são cabeças de série no sorteio que se irá realizar esta segunda feira, referente aos 16 avos de final.

- Cabeças de série:



AC Milan (Ita), Arsenal (Ing), Atalanta (Ita), Athletic Bilbau (Esp), Atlético Madrid (Esp), Sporting de Braga (Por), CSKA Moskovo (Rus), Dinamo Kiev (Ucr), Lazio (Ita), Leipzig (Ale), Lokomotiv Moscovo (Rus), Plzen (Che), Salzburgo (Aut), Sporting CP (Por), Villarreal (Esp) e Zenit (Rus).



- Não cabeças de série:



AEK Atenas (Gre), Astana (Caz), Celtic (Esc), Estrela Vermelha (Ser), Borussia Dortmund (Ale), Steaua Bucareste (Rom), Copenhaga (Din), Ludogorets (Bul), Lyon (Fra), Marselha (Fra), Nápoles (Ita), Nice (Fra), Ostersund (Sue), Partizan (Ser), Real Sociedad (Esp) e Spartak Moscovo (Rus).