Liverpool no caminho de Futebol Clube do Porto

A equipa de Sérgio Conceiçou terminou a fase de grupos em segundo lugar, atrás de Besiktas, com 10 pontos, menos 4 que Besiktas e com 15 golos marcados e 10 sofridos.

Já os "reds", faziam parte do grupo E juntamente com Sevilha, Spartak e Maribor. A equipa treinada por Jurgen Klopp acabou em primeiro lugar e sem sofrer nenhuma derrota, com 12 pontos. Com um ataque avasalador, o Liverpool marcou 23 golos e sofreu apenas 6.

Mas apesar desse ataque avasalador, o Liverpool mostrou-se ser uma equipa inconstante. Prova disso foram os jogos contra o Spartak. A equipa de Klopp foi capaz de os vencer por 7-0 em Anfield mas também foi capaz de empatar a uma bola em Moscovo.

Contudo, o Liverpool tem equipa para dar muito trabalho ao Futebol Clube do Porto uma vez que apresenta uma equipa muito consistente na transição ofensiva, das mais fortes do mundo, e conta com indivualidades com qualidade acima da média, assim como Philippe Coutinho, Mohamed Salah, Firmino ou Mané. A defesa é o "ponto fraco" da equipa inglesa que, apesar dos poucos golos sofridos na Champions, é raro o jogo onde os defesas não cometam erros individuais para além do facto de se exporem em demasia e ser mais fácil ao adversário marcar.

Em suma, a equipa treinada por Sérgio Conceição tem possibilidades de passar aos quartos de final, mas podemos esperar um bom jogo, uma vez que o Porto tem uma excelente defesa e Aboubakar está num dos melhores momentos de sempre na carreira.

O jogo no Dragão realizar-se-á dia 14 de Fevereiro, enquanto que o jogo em Anfield acontece a 5 de Março.