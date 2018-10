NBA: Paul George volta a Indiana

Indiana Pacers 95 – 100 Oklahoma City Thunder

No regresso de Paul George a Indiana, os Pacers voltaram a perder após 4 vitórias consecutivas. O encontro foi renhido durante os quatro períodos, com os Pacers - liderados pelo suspeito do costume, Victor Oladipo (19 pontos, 6 assistências e 5 ressaltos) – a baterem-se bem contra os adversários. Nos OKC Russel Westbrook fez um triplo duplo (10 pontos, 17 ressaltos e 12 assistências), Carmelo Antony e Paul George apontaram 12 pontos cada um, mas a grande figura foi Steven Adams com 23 pontos e 13 ressaltos.

Boston Celtics 124 – 118 Denver Nuggets

Os Celtics voltaram às vitórias, depois de terem perdido com os Bulls. A equipa da casa já vencia ao intervalo, mas no terceiro período o jogo chegou a estar empatado. No último quarto, viriam a revelar-se mais fortes e a vencer os Nuggets. Gary Harris e Jamal Murray foram os mais inconformados da equipa de Denver, fazendo 36 pontos e 28 pontos, respetivamente. Irving fez 33 pontos, Jaylen Brown 26, e comandaram a sua equipa para mais uma vitória em casa.

New Orleans Pelicans 115 – 108 Milwaukee Bucks

Ambas as equipas estão a realizar uma ótima época e prova disso foi o bom jogo que realizaram esta noite. DeMarcus Cousins, com 26 pontos e 13 ressaltos, e Anthony Davis, com 25 pontos e 10 ressaltos, foram os melhores da equipa da casa. O suspeito do costume, Giannis Antetokounmpo, apontou 32 pontos, Khris Middleton 15 pontos e 10 assistências e Eric Bledsoe e John Henson 14 pontos cada um. Foi ainda assim insuficiente para vencer os Pelicans.

Restantes resultados:

Orlando Magic 95 – Los Angeles Clippers 106

Washington Wizards 93 – 87 Memphis Grizzlies

Miami Heat 95 – 102 Portland Trail Blazers

Chicago Bulls 103 – 100 Utah Jazz

Phoenix Suns 109 – 115 Toronto Raptors

Houston Rockets 108 – 96 Charlotte Hornets