Varela (de novo) dono das redes encarnadas

O guardião das redes encarnadas, Bruno Varela, recuperou o seu posto, e após a brilhante exibição em pleno estádio do dragão, a responsabilidade aumenta. O jovem guarda-redes, “lançado às feras” no início de um campeonato, que para o Sport Lisboa e Benfica pode significar o inédito Penta, tem um enorme peso sobre si. Com a transferência de Ederson, para o Manchester City, no último verão, o Benfica procurou alternativas e viu em Bruno Varela, a sucessão ao keeper brasileiro.

Não gozando de um período de adaptação, como Oblak ou o próprio Ederson, que foram entrando no decorrer dos campeonatos e que “agarraram” o lugar, o atual detentor da baliza encarnada cedo percebeu que tinha responsabilidade acrescida, pois o deslize no Bessa, contra o Boavista, foi encarado por muitos como falta de competência do jovem atleta da Luz. A vinda de Svilar, também colocou a titularidade do Internacional português em questão, uma vez que o jovem Belga, tomou a titularidade, de seguida.



Contudo, Bruno Varela, nesta sua “nova vida” defendendo as redes da águia, tem-lo feito com distinção, como alguém que está disposto a aprender, devido à sua juventude, mas que diz presente quando foi chamado a intervir. Disso mesmo, foi prova, a exibição arrancada Contra o Futebol clube do Porto, a contar para a 13ª Jornada da Liga NOS 2017/2018, onde Bruno Varela fez algumas defesas de destaque, que ecoaram em todo o País, pela comunicação social e até entre os intervenientes deste encontro, que terminou empatado a zero.

Só o futuro o poderá dizer se Bruno Varela será o dono definitivo das redes encarnadas, mas o jovem guarda-redes, vem de jogo para jogo, a querer afirmar-se na equipa de Rui Vitória, que agora tem apenas a Taça da Liga e o Campeonato, para se concentrar, o que com certeza, fará diminuir a tolerância de erro, no plantel encarnado.