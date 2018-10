Taça de Portugal: Quartos com Clássico à espreita

Realizou-se, esta manhã, o sorteio dos quartos de final da Taça de Portugal. Já com a detentor do título fora da prova, existem (ainda) nove equipas à procura da glória no Jamor.

O FC Porto vai deslocar-se a Moreira de Cónegos para defrontar o Moreirense, que, na eliminatória passada, eliminou o Santa Clara na decisão por grandes penalidades.

Por seu lado, o Sporting CP tem uma deslocação teoricamente acessível ao terreno do Cova da Piedade, da 2ª Liga, que eliminou o Marítimo, também nos penaltis.

Se os dois grandes cumprirem e passarem, terão encontro marcado para as meias finais da prova, realizadas a das mãos.

O carrasco do Benfica, o Rio Ave vai voltar a jogar em casa, desta vez vai receber o Aves, que aniquilou por completo o União da Madeira nos oitavos.

Uma das grandes sensações desta edição da Taça, o Farense, está à espera do desfecho do Caldas x Académica, que se realiza dia 30 deste mês, para saber onde terá de se deslocar para disputar os quartos.

Os quartos de final da prova rainha do futebol português estão marcados para 9, 10 e 11 de Janeiro.

Fiquem aqui com a lista dos jogos:

Moreirense x FC Porto

Cova da Piedade x Sporting CP

Rio Ave x Aves

Caldas/Académica x Farense