Crónica: Tondela x Benfica

À boleia de Pizzi, a equipa treinada por Rui Vitória foi a Tondela vencer por 5 bolas a 1 a equipa da casa. Com bis de Pizzi e de Jonas e com um golo de Salvio, os encarnados "passearam" em Viseu naquele que pode ter sido o regresso de Pizzi. Muito criticado esta época, o transmontano "voltou" neste jogo com dois golos e assistência para golo, sendo um dos melhores em campo.

Boa resposta do Benfica perante a eliminação da Taça de Portugal perante o Rio Ave. Aos 17 minutos Pizzi abria o marcador para os encarnados, sendo que 10 minutos depois Salvio fez o segundo . Na primeira parte ainda houve tempo para mais um golo do camisola 21 ao minuto 45. Na segunda parte, o Tondela regressou menos apático do que na primeira mas o breve atrevimento dos beirões foi interrompido por Jonas que também quis deixar a sua marca no jogo. Foi ao minuto 60 que este marcou o primeiro da sua conta pessoal, tendo o segundo surgido ao minuto 78. O Tondela ainda reduziu ao minuto 75 por Boyd.

O próximo.jogo do Benfica é frente ao Sporting enquanto que o Tondela recebe o Setúbal.