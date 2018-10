NBA: Giannis e Lebron enormes

Philadelphia 76ers 95 – 101 Sacramento Kings

Os Kings foram a Philadelphia vencer os 76ers. A equipa da casa jogou sem uma das suas principais estrelas, Joel Embiid. Simmons fez um duplo duplo, com 13 pontos, 12 ressaltos e 9 assistências e Covington encestou 17 pontos. Foi um jogo fraco dos 76ers. Do lado dos Kings Randolph fez 27 pontos e liderou a equipa para a vitória. Destaque para Buddy Heild que começou no banco mas ainda assim fez 24 pontos.

Washington Wizards 116 – 106 New Orleans Pelicans

A equipa de Washington foi mais forte e esteve em vantagem todo o encontro. O primeiro e o terceiro período da equipa foram de grande nível. Beal e Scott, que começou no banco, apontaram 26 e 24 pontos, respetivamente, e John Wall com 18 pontos, 10 assistências e 6 ressaltos fez duplo duplo. Gortat não ficou atrás do colega de equipa e apontou 10 pontos e 14 ressaltos. Na equipa de New Orleans o melhor marcador foi o suspeito do costume, Antony Davis, com 37 pontos e 9 ressaltos, e DeMarcus Cousins fez 26 pontos e 13 ressaltos. Destaque pela negativa para Rajon Rondo que não fez nenhum ponto.

Milwaukee Bucks 119 – 116 Cleveland Cavaliers

No jogo grande da noite houve espetáculo, com os líderes de ambas as equipas em grande plano. LeBron James fez 39 pontos e 7 assistências e Giannis Antetokounmpo 27 pontos, 14 ressaltos e 8 assistências. Os Bucks estiveram em vantagem praticamente todo o encontro, mas no último período uns “Super Cavs” recuperaram uma desvantagem de 20 pontos e chegaram a estar a vencer por 2. Destaque para 5 jogadores da equipa da casa com mais de 15 pontos cada um, Giannis, Middleton, Bledsoe, Henson e Brogdon.