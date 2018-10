Etebo certo, Wendel e Castro a caminho

Peter Etebo, de 22 anos, é dado como certo pela comunicação social no Futebol Clube do Porto. O atacante tem uma claúsula de 10 milhões de euros mas caso o contrato seja fechado, os valores devem ser muito abaixo dessa verba inicial.

Uma prioriadade da SAD azul e branca é um defesa central e o seu alvo está bem definido. Pablo Castro, jogador do Corinthians sendo que o seu passe pertence ao Bordéus. Pinto da Costa já fez saber que o clube irá ao mercado e estará disposto a receber reforços, nem que seja por empréstimo.

Um dos nomes falados para vir por empréstimo é Wendel. O jogador de 19 anos já foi equacionado no Verão mas acabou por assinar pelo PSG ficando no Fluminense até ao final do ano.

Apesar do regresso do brasileiro a Paris, o clube francês pretende emprestá-lo, sendo que o Porto já se disponibilizou para o receber, contando também com a mais valia de Antero Henrique, ex-diretor desportivo dos dragões, para facilitar o processo.

Mais jogadores têm sido apontados aos azuis e brancos, sendo estes três os nomes mais falados pelos meios de comunicação. Agora resta esperar pela reabertura do Mercado para ver quem é que Sérgio Conceição poderá ter sob o seu comando.