Jornada 18: Luta pelos lugares cimeiros com o Braga à mistura

À entrada para mais uma jornada da Liga NOS 2017/18, o cenário entre os três grandes mantém-se pouco ou nada alterado. Com uma distância de apenas 5 pontos entre o Benfica e o FC Porto (e com o Sporting pelo meio), perder pontos pode complicar as contas para qualquer um dos emblemas. Para tornar a ronda ainda mais interessante, o Braga (com menos 3 pontos que o Benfica) recebe, este sábado, os encarnados na Pedreira. Haverá alguma mudança na tabela classificativa?

Braga x Benfica

O primeiro «grande» a entrar em campo será o Benfica. Depois de ter defrontado o Braga na primeira jornada do campeonato (vencendo por 3-1) e no empate a uma bola a contar para a Taça da Liga, a turma de Rui Vitória desloca-se a um dos redutos mais complicados do campeonato: o Estádio da Pedreira.

Se este jogo, só por si, já se aproxima cada vez mais do estatuto de um "clássico", a verdade é que os contornos da partida a tornam ainda mais entusiasmante. De um lado, estará uma equipa que já se encontra fora das restantes provas e que não pode perder pontos para não complicar as contas do pentacampeonato. Do outro, surge um grupo que venceu os últimos três jogos a contar para o campeonato e que, em caso de vitória, pode igualar os pontos dos encarnados.

Elogios à parte, ambos os treinadores já expressaram uma vontade clara de vencer. Resta-nos, agora, aguardar para assistir ao desfecho da partida.

Sporting x Desportivo das Aves

No domingo, é a vez do Sporting correr atrás dos três pontos. Em Alvalade, a equipa ao comando de Jorge Jesus recebe o antepenúltimo classificado (mas altamente motivado) Desportivo das Aves.

O conjunto leonino entra em campo sabendo de antemão o resultado do Benfica e podendo subir provisoriamente à liderança (já que o FC Porto apenas joga segunda-feira), em caso de vitória. Já os avenses chegam a Lisboa dispostos a mostrar o seu valor, depois de se qualificarem para as meias-finais da Taça de Portugal, na sequência de uma vitória épica frente ao Rio Ave.

Com o destaque a ir para a ausência de Lito Vidigal e do seu adjunto do banco de suplentes (precisamente depois da expulsão no jogo contra o Rio Ave), apenas o desenrolar da partida poderá dizer se o Sporting cumpre o seu objetivo e coloca pressão sobre o Porto, ou se o Aves é capaz de voltar a surpreender.

Estoril Praia x FC Porto

Na segunda-feira, o atual líder do campeonato desloca-se ao Estoril para defrontar o penúltimo classificado. Frente a frente, o favoritismo vai, claramente, para os portistas. Os «canarinhos» não conhecem o sabor da vitória frente aos azuis e brancos desde Fevereiro de 2014 (altura em que Evandro garantiu uma vitória por 0-1, ao converter uma grande penalidade) e, desde 19 de Agosto, apenas venceram um jogo, frente ao Desportivo das Aves.

Sendo este o último jogo da jornada, a turma de Sérgio Conceição terá a missão de consolidar o primeiro lugar e aproveitar eventuais deslizes dos rivais para se distanciar ainda mais na corrida pelo título. Será capaz de o fazer?

