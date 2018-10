Crónica: Sporting x Desportivo das Aves

Na estreia de Rúben Ribeiro a titular, o Sporting dominou de início ao fim uma equipa do Aves que se limitava a (tentar) surpreender nos contra-ataques.

Jogando num 4-4-2, que muitas vezes se transformava num 4-2-3-1 com Rúben Ribeiro a assumir a função 10, o Sporting controlou sempre o encontro e chegou à vantagem ao minuto 31 quando o ex-Rio Ave cruzou com precisão para a cabeça de Bas Dost e este encostou para o fundo da baliza.

Após o golo sofrido, a equipa Avense não deitou a toalha ao chão e, ao minuto 42, Amilton cabeceou com estrondo à barra, num dos poucos lances em que realmente criou perigo à baliza de Rui Patrício.

Ao intervalo, o treinador do Aves trocou de avançados colocando o 'benfiquista' Arango no lugar de Guedes, procurando mais mobilidade na frente de ataque, contudo a estratégia não surtiu o efeito desejado e os leões continuaram por cima do jogo.

Numa segunda parte com pouca história e com um ritmo de jogo mais baixo, o avançado holandês voltou a marcar, aos 52 minutos, na conversão de uma grande penalidade.

Já com Battaglia, Podence e Bryan Ruiz em campo, Bas Dost selou o segundo hat-trick consecutivo em cima do minuto 90, aproveitando uma jogada de Piccini pela direita que assistiu o avançado leonino.

Com esta vitória, a equipa de Jorge Jesus voltou a assumir a liderança (provisória) da Liga, atingindo os 46 pontos, mais um que o F.C.Porto (-1 jogo) e mais três que o Benfica.