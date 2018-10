Falha de segurança no Estoril-Porto

Num jogo em que o FC Porto deixou Brahimi fora das opções por lesão, o resultado encontrava-se 1-0 para o Estoril ao intervalo. O golo aconteceu ao minuto 17 quando Eduardo, médio brasileiro do Estoril, marcou um livre lateral directo, traindo José Sá que ficou muito mal na fotografia.

No tempo de descanso, os adeptos “invadiram” o relvado do estádio António Coimbra da Mota devido a uma falha na segurança num dos pilares da bancada onde se encontrava a claque do FC Porto.

Após mais de uma hora de espera e conversações entre as partes, o Porto recusou jogar esta terça-feira e a segunda metade da partida ficou suspensa. Esta terça-feira a liga e os dois clubes informaram que o jogo vai retomar no dia 21 de Fevereiro, pelas 18 horas.