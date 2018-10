Fevereiro: um mês decisivo para o F.C.Porto

O Futebol Clube do Porto entra hoje num mês que para além de estar recheado de jogos – 8 no total – é também um mês decisivo para as aspirações que restam nesta época portista. Depois de ter falhado o acesso à final da Taça da Liga, resta aos dragões virarem o seu foco para o campeonato e Taça de Portugal, procurando ainda surpreender o poderoso Liverpool na liga milionária.

No que ao campeonato diz respeito, o Porto enfrenta já dia 3 um verdadeiro “teste de fogo” ao receber em casa um Braga em forma e moralizado com a aproximação aos lugares do pódio. Os azuis e brancos perderam pontos no último jogo – empate a zero em Moreira de Cónegos – e consequentemente perderam a liderança do campeonato para o Sporting. Este jogo com os minhotos não permite mais falhas ou a distância para o lugar cimeiro da liga pode ficar ainda mais distante e podem mesmo ser ultrapassados pelo Benfica. O Porto tem também uma sempre difícil deslocação a Chaves, que tem sido uma das boas equipas do campeonato.

4 dias depois do desafio com o Braga, o Porto tem outro encontro verdadeiramente decisivo. Desta vez, diz respeito à Taça de Portugal. A equipa liderada por Sérgio Conceição volta a encontrar o Sporting de Jorge Jesus na meia final da Taça e jogam em casa a primeira mão de acesso à prova rainha do país. Um mau resultado poderá pôr em causa as aspirações para a conquista deste troféu, um dos objetivos da equipa portista esta época.

Por fim, e em nada mais fácil que os jogos já referidos, o Porto enfrenta dia 14 deste mês um desafio de elevado grau de dificuldade referente à Liga dos Campeões. A equipa recebe em casa um dos maiores clubes ingleses da história e uma equipa recheada de talento. Trata-se do Liverpool, atual terceiro classificado da liga inglesa. O Porto procura surpreender a Europa neste desafio e conseguir um bom resultado que lhe permita ir disputar a segunda mão em casa dos Reds com a eliminatória em aberto. Para tal, e apesar de o clube inglês ter perdido a sua maior estrela, Philippe Coutinho, para o Barcelona, o Porto tem que procurar anular o melhor marcador do campeonato inglês Mohamed Salah e o ponta de lança brasileiro Roberto Firmino. Estes são apenas alguns dos nomes que fazem parte desta poderosa equipa e que os adeptos portistas esperam que estejam em noite desinspirada no dia 14 deste mês.

Perante isto, fevereiro assume-se verdadeiramente como um mês decisivo no que à restante época portista diz respeito e que vai dizer muito sobre a verdadeira capacidade de Sérgio Conceição em liderar a equipa dos dragões.