Especial: as cedências dos 3 grandes (Benfica - Talisca,Cristante e Yuri Ribeiro)

Anderson Talisca, médio brasileiro de 24 anos, foi emprestado pelo Benfica ao Besiktas devido a divergências entre o jogador e o clube encarnado. A acrescentar ao mau ambiente entre as partes, após um jogo para a Liga dos Campeões entre Benfica e Besiktas, Talisca marcou o golo da vitória para os turcos e festejou de forma efusiva. No final do encontro, o brasileiro proferiu declarações ofensivas para Luís Filipe Vieira, este último que mais tarde veio dizer que dificilmente o jogador voltaria a vestir a camisola do Benfica. Durante a sua primeira experiência na Turquia, Anderson Talisca ganhou a titularidade e revelou-se uma das alegrias do clube, contando com 33 jogos e 17 golos marcados. Esta época já vai 29 jogos e 12 golos marcados, tendo feito também muitas assistências. Para uma venda futura se poder realizar, o jogador e o Benfica renovaram contrato esta época.

Bryan Cristante, médio italiano de 22 anos, chegou ao Benfica por 10 milhões de euros proveniente do Milan, como uma grande promessa do futebol. A sua estadia em Portugal não correu bem e está neste momento ao serviço da Atalanta por empréstimo do clube da Luz. Na época 2015/16 foi emprestado ao Palermo mas não teve grandes resultados pessoais. Na época passada o Benfica emprestou-o à Atalanta. Esta época Cristante afirmou-se como titular no meio campo e conta já com 29 jogos e 10 golos marcados, sendo um dos responsáveis pela boa época que a equipa tem vindo a fazer. Os encarnados concordaram em colocar sobre o jogador uma cláusula de compra de 4 milhões de euros. Devido à sua boa forma, o jogador tem despertado grande cobiça de grandes clubes em Itália como a Juventus e o Inter. Fala-se já que a Atalanta vai exercer o direito de compra do jogador e vendê-lo por uma verba a rondar os 35 milhões de euros.

Yuri Ribeiro, jovem defesa de 21 anos formado no Benfica, fez o seu percurso no clube até ao início desta temporada. No mercado de verão foi emprestado ao Rio Ave. Yuri agarrou a oportunidade e afirmou-se como uma peça importante no plantel, estando a fazer uma boa época. Os vilacondesnses estão no 5º lugar da Liga NOS. Com a possível venda de Grimaldo no próximo mercado de verão, Yuri Ribeiro tem fortes possibilidades de regressar ao Benfica para tentar impressionar Rui Vitória e garantir um lugar na equipa encarnada.