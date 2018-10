Cervi brilha e Benfica soma mais 3 pontos

Sabendo que não iria contar com Salvio, o Benfica deslocou-se ao sul do país para defrontar um Portimonense motivado por duas grandes vitórias (4-1 ao Rio Ave e 0-3 ao Marítimo). Sendo assim, Rui Vitória optou pelo 4-3-3 habitual mantendo Zivkovic ao lado de Pizzi no centro do terreno e incluindo Rafa no corredor direito.

O Benfica entrou praticamente a vencer quando aos 6 minutos Cervi adiantou os encarnados no marcador. A equipa de Rui Vitória pressionava alto e bem enquanto implementava uma grande dinâmica na partida e até podia ter feito o 2-0 logo aos 22 minutos, mas o remate de Jonas foi desviado da baliza no último momento. Até ao intervalo, os algarvios tentavam crescer no jogo, com saídas mais rápidas e eficazes no contra-ataque, mas sempre sem grande perigo para a baliza de Bruno Varela. O resultado manteve-se até ao fim da primeira parte.

Após o descanso, os comandados de Vítor Oliveira voltaram ao jogo determinados em alcançar o empate e, logo aos 47 minutos, o defesa Rúben Fernandes consegue o cabeceamento dentro da área encarnada, mas a bola passa perto do poste direito. O jogo estava mais fluído e o Portimonense estava a crescer perante um Benfica algo surpreendido pela entrada no segundo tempo por parte dos algarvios. Foi então que à passagem do minuto 65, Tabata cobrou um canto, Felipe Macedo ganhou nas alturas e cabeceou para o fundo da baliza de Varela, fazendo assim a igualdade no marcador.

A partir do empate, o Benfica voltou a crescer no jogo enquanto que as maiores oportunidades iam sempre passando por Cervi e Zivkovic, os dois jogadores em destaque neste encontro. Aos 72 minutos, num remate cruzado de Rafa, a bola passa muito perto do poste da baliza de Ricardo Ferreira e na resposta Fede Varela, jogador emprestado pelo F.C.Porto, ganha espaço dentro da área, mas remata torto. O segundo golo da partida viria a chegar ao minuto 78 com Cervi (melhor em campo)que cobrou de forma exemplar um livre direto, sem hipóteses para o guardião algarvio.

Rui Vitória fez entrar Samaris para dar mais consistência ao meio-campo encarnado e a verdade é que, já para lá da hora (90+5’), Zivkovic inicia a jogada, desmarca Diogo Gonçalves na direita (tinha entrado há 2 minutos) e este cruza para o internacional sérvio fixar o resultado final em 3-1.

Com este resultado, o Benfica soma mais três pontos e volta à liderança isolada da liga (à condição), esperando agora os resultados de Porto e Sporting que jogam este domingo.