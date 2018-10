Liga Europa: Três golos do leão no gelo de Astana

Foi com dificuldade que o Sporting entrou no sintético do Astana. Os leões demoraram a adaptar-se ao terreno artificial e o conjunto cazaque soube tirar proveito disso.

Com um futebol rápido e a bola nas costas da defensiva leonina, foi assim que nasceu o golo da equipa da casa.O Astana colocou-se em vantagem logo aos oito minutos. Livre batido de forma rápida a apanhar a defesa do Sporting em contrapé e Tomasov a rematar sem hipóteses para Rui Patrício.

Só depois dos vinte minutos iniciais é que a formação portuguesa começou a ter mais bola e o primeiro aviso veio de um tiro de longe de Bruno Fernandes, com Eric a desviar para canto.

A resposta cazaque surgiu em dose dupla, com Twumasi e Despotovic a obrigarem Rui Patrício a duas defesas seguidas. A cinco minutos do intervalo, o caso do jogo.

Canto de Bruno Fernandes, o central Coates salta mais alto de cabeça, a bola é defendida por Eric e Doumbia na pequena área faz o golo. Só que o juiz francês em conjunto com o seu auxiliar anula o lance por fora-de-jogo do costa-marfinense. Na imagem abaixo é visível, que estão três jogadores do Astana a colocar Doumbia em jogo.

Talvez motivado por um sentimento de revolta, o Sporting voltou dos balneários completamente transfigurado para melhor, e logo ao minuto 47' o central Logvinenko meteu a mão dentro da grande área.

O juiz Ruddy Buquet apontou para a marca de grande penalidade, de onde Bruno Fernandes bateu Eric ao minuto 48'. Logvinenko viu-lhe ser mostrado um cartão amarelo.

E só foi preciso esperar mais dois minutos para a reviravolta ficar completa. Acuña cruza no lado esquerdo e a bola chega até Gelson Martins que atira de primeira com o esférico a passar entre as pernas do guarda-redes. Estava feito o 2-1 para os leões.

Ao minuto 55' os leões fizeram o resultado final. Bruno Fernandes aparece no lado esquerdo a centrar e Doumbia na marca de grande penalidade remata para o fundo das redes.

O Astana ficou abalado com os três golos em apenas 7 minutos, quando, pouco depois da hora de jogo, Logvinenko viu o segundo amarelo e foi expulso.

A partir daqui o Sporting controlou o jogo e limitou-se a gerir a posse da bola, sem que com isso deixasse de atacar a baliza de Eric.

O guardião cazaque foi mesmo o responsável para que o marcador não fosse ainda mais desnivelado com intervenções de bom nível a remates de Bruno Fernandes e Gelson Martins.

O melhor que o Astana conseguiu foi já no período de descontos com Anicic, a rematar de longe e Rui Patrício fiando-se no golpe de vista, viu a bola bater no poste. Com este resultado o Sporting tem praticamente o apuramento para os 1/8 final da Liga Europa assegurado.

Na próxima semana em Alvalade, os leões só precisam de o carimbar oficialmente.