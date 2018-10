Rui Vitória: “ Vai ser um jogo que nos vai obrigar a estar fortes.”

Na conferência de imprensa que antecede a partida frente aos axadrezados, Rui Vitória demonstrou-se bastante confiante na sua equipa, contudo mostrou respeito pelo adversário que atravessa uma boa fase e ocupa, neste momento, o sexto lugar da tabela classificativa. "Um jogo exigente, com o sexto classificado, que está a fazer boa campanha. O trabalho do Jorge está a ter frutos, um jogo que nos vai obrigar a estar fortes. A ser uma equipa competente. É uma equipa que sabe defender e sair bem para o ataque e que nos pode causar problemas se não controlarmos essas virtudes. Estamos a atravessar um bom momento, vamos jogar perante 60 mil benfiquistas que são importantíssimos para nós e para o adversário. Eu posso testemunhar que têm importância para nós na motivação e para o adversário porque torna-lhes as coisas mais difíceis. O Boavista tem qualidade, tem ambições e nós queremos voltar a casa, ganhar e somar três pontos. Tão simples como isto."

Quando abordado relativamente à partida do ano passado e dos três golos sofridos na Luz, assim como a derrota no Bessa na primeira volta, o técnico encarnado desvalorizou a questão, atirando o passado para trás das costas: “Os jogos são sempre recheados de pequenos pormenores e grande alertas. Com qualquer adversário, temos noção de que forma nos podem causar problemas. O passado é história, a equipa do ano passado e o jogo, nem vamos falar muito sobre ele. A equipa da primeira volta tinha um estado de espírito e contexto diferente, quer uma quer outra. Sabemos o resultado que tivemos lá. O Boavista vem um bocado jogar dentro da mesma forma que tem jogado noutros campos, mas olho mesmo para o momento atual. O passado já não podemos fazer nada, já não podemos ir buscar nenhum ponto lá atrás."

Em relação ao assunto ‘Jonas’, Rui Vitória confirmou que o jogador brasileiro vai ser convocado para a partida, mas reconheceu que ainda está em dúvida, visto ter passado a semana a recuperar de uma lesão. Em relação a isto, o timoneiro das águias disse: “Fazer aqui um reparo: ouvi a conferência de Jorge Simão, que não acreditava se o Jonas jogava ou não. Se algo me caracteriza é jamais fazer bluff. Sou o primeiro a chegar aqui e dizer que A ou B não está e até antecipo o boletim clínico. Isto para dizer que essa alusão que foi feita ao Jonas nunca pode ser retirada de uma conferência de imprensa minha. O Jonas vai estar convocado, não teve uma semana normal e vamos ver amanhã se tem condições para jogar. Não teve uma semana normal de trabalho mas está convocado.”

O início do jogo está marcado para as 18:15h deste sábado, dia 17, no Estádio da Luz.