Sorteio dos oitavos-de-final da Liga Europa

Num sorteio relativamente favorável, os leões vão medir forças com a formação checa do Viktoria Plzeň, com a primeira mão a ser disputada em Alvalade, no dia 8 de março, e a segunda a ser jogada na República Checa, no dia 15 de março. Até chegar a este patamar, o Viktoria ganhou o grupo G com Steaua de Bucareste, FC Lugano e Hapoel Be’er Sheva somando 12 pontos. Nos 16 avos-de-final, a equipa checa eliminou o Partizan Belgrado, num agregado de 3-1.

André Geraldes, representante do Sporting no sorteio, abordou esta eliminatória com respeito sobre o adversário "Temos de encarar o adversário com a maior seriedade possível. Neste momento, o Viktoria Plzen é uma grande equipa da República Checa, estando em primeiro lugar no campeonato, com uma grande diferença para o segundo classificado. O Sporting tem de fazer o seu caminho passo a passo e pensar com atitude e compromisso.”

O sorteio, que contou com a colaboração do antigo jogador Éric Abidal, embaixador da final de Lyon, ditou ainda alguns embates muito interessantes, com o principal destaque para o frente-a-frente entre o A.C.Milan e o Arsenal. O Lyon, anfitrião da final, vai medir forças com os russos do CSKA Moscovo.