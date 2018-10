Antevisão Benfica-Marítimo

O Benfica recebe, este fim-de-semana, o Marítimo de Daniel Ramos. Tanto de um lado como de outro, apesar de se encontrarem em situações bem diferentes, a moral está em cima e, como tal, este jogo tem tudo para ser uma grande partida de futebol.

No lado dos encarnados, o ambiente no balneário não podia ser melhor. A equipa não perde há 12 jogos, vem de 4 vitórias seguidas para o campeonato, com 15 golos marcados e apenas 3 sofridos, e espreita atentamente uma oportunidade para se aproximar de um F.C. Porto fortíssimo. Com um Zivkovic ‘a dar frutos’ ao meio e com um Rafa que está a fazer esquecer o lesionado Salvio, o atual 4-3-3 de Rui Vitória está a funcionar muito bem, no entanto pôde-se ver ainda algumas falhas e exemplo disso foram os primeiros 45 minutos no jogo frente ao Paços de Ferreira.

No lado dos Insulares, apesar de vir de uma grande vitória em casa frente ao Vitória de Guimarães e de estar moralizado graças a esse triunfo, a equipa vive uma situação delicada no que toca a resultados desportivos e às suas aspirações europeias. Os comandados de Daniel Ramos, nos últimos 10 jogos apenas venceram 2: um frente ao União da Madeira para a Taça da Liga e, mais recentemente, frente aos Vitorianos.

Apesar de todos estes factos, é muito provável que se veja em campo um Marítimo a jogar olhos nos olhos com o Benfica, visto que ainda tem em mente um possível lugar europeu (objetivo praticamente impossível, dado que o Braga tem mais 17 pontos). Do outro lado, teremos um Benfica a pressionar alto desde início, na expectativa de marcar o mais cedo possível e assim resolver o jogo ainda antes do intervalo.

Onze provável do Marítimo (4-2-3-1): Charles, Bebeto, Zainadine, Pablo, Ruben Ferreira, Gamboa, Fábio Pacheco, Ricardo Valente, Correa, Eder Costa e Joel.

Onze provável do Benfica (4-3-3): Bruno Varela, André Almeida, Jardel, Rúben Dias, Grimaldo, Fejsa, Pizzi, Zivkovic, Rafa, Cervi e Jonas.